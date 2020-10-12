 

МВД сообщило о нежелании Британии выдавать беглых растратчиков 14 млрд рублей

12.10.2020, 2:08, Новости дня

Власти Великобритании не отвечают на запросы о выдаче бывших руководителей Банка Москвы, признанных виновными в растрате более 14 млрд рублей, сообщил глава следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.

На вопрос о том, как обстоят дела с экстрадицией преступников, в частности, по делу бывших руководителей Банка Москвы, Лебедев заявил: «Международное право и договоры, подписанные Российской Федерацией, достаточно четко регламентируют подобные процедуры. И они, насколько я понимаю, будут производиться и по этому делу», – пишет «Коммерсант».

Он напомнил, что виновными в растрате более 14 млрд рублей, принадлежавших банку, признали экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина, а также их сообщников. Их приговорили к тюремным срокам на 6–14 лет, сказал Лебедев.

«Кроме этого, на данный момент в производстве следственного департамента МВД находятся восемьуголовных дел, по которым 16 обвиняемых заочно арестованы и объявлены в международный розыск», – сообщил глава следственного департамента МВД.

Он отметил, что ряд стран, «в том числе Великобритания, уклоняются от рассмотрения» российских «запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено». До сведения Москвы «даже не доводят результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела».

Однако «другие страны, в том числе Бельгия, Франция и Испания, выдают обвиняемых, в том числе по уголовным делам, которые находятся в производстве следственного департамента», сообщил Лебедев. По его мнению, «перспективы возвращения скрывшихся от российского правосудия за границей, в том числе предпринимателей и банкиров, есть».

Напомним, Мещанский суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина. Акулинин приговорен к 12 годам колонии заочно, бывший вице-президент банка Алексей Сытников – к семи годам колонии заочно, бывшие сотрудники банка Дмитрий Строганов и Борис Шемякин – заочно к шести годам колонии.



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