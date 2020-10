Собчак обругала журнал Vogue за призыв голосовать за Байдена

12.10.2020, 1:48, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак матерно возмутилась призыву журнала Vogue голосовать за Джо Байдена на выборах президента США.

«Мода – это политика», – говорится в Instagram Vogue. Журнал сообщил пользователям, что те могут приобрести вещи с символикой «в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис», созданные «19 лучшими дизайнерами страны». Также Vogue призвал «не забыть проголосовать».

Fashion is political, and we #BelieveInBetter—so does @haileybieber. At the link in our bio, shop affordable pieces like this in support of Joe Biden and Kamala Harris for president and V.P. that were created by 19 of the country’s top designers. Oh and…don’t forget to VOTE.

Публикация от Vogue (@voguemagazine) 10 Окт 2020 в 12:25 PDT

Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» возмутилась тем, что «журнал ВОГ, да Карл, ВОГ, размещает пост с призывом голосовать за Байдена и пишет: «Голосуйте». При этом она использовала ненормативную лексику. По ее мнение, призыв Vogue – «это уже п***ц».