VOAэскпресс 11 октября 2020

12.10.2020, 1:45, Новости дня

Трамп и коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он больше не болен COVID-19 и не представляет угрозы с точки зрения передачи вируса. Он готовится вернуться в предвыборную кампанию в понедельник и возобновить массовые митинги.

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Министр финансов США Стивен Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоус призвали Конгресс одобрить законопроект о помощи в связи с коронавирусом, используя оставшиеся средства от программы кредитования малого бизнеса, поскольку переговоры о более комплексном пакете натолкнулись на сопротивление.

Их предложение стало очередным поворотом в переговорах о дополнительных стимулах для экономики, которые то начинаются, то прекращаются.

Нагорный Карабах

Азербайджан заявил, что армянские военные ночью обстреляли Гянджу.

МИД Азербайджана сообщил в Твиттере, что «в ночь на 11 октября Гянджа, второй по величине город Азербайджана, который находится далеко от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу со стороны армянских вооруженных сил».

«В результате атаки погибли семь мирных жителей, еще 39 получили ранения, в том числе несовершеннолетние», – говорилось в твите.

Беларусь

Белорусские силовики задержали десятки демонстрантов и применили силу, включая водометы и дубинки, чтобы разогнать людей, требующих проведения новых президентских выборов.

Как отмечается в публикации Радио Свобода, очевидцы сообщают о десятках пострадавших, правозащитники – о более чем 250 задержанных, причем среди них – более пятидесяти журналистов.

Нападение на полицейский участок в Париже

Около 40 неизвестных, вооруженных металлическими прутьями, попытались взять штурмом полицейский участок в пригороде Парижа, используя фейерверки в качестве снарядов.

«Агрессивная атака на полицейский участок в Шампиньи… с различными снарядами. Ни один полицейский не пострадал», – сообщил штаб-квартиры полиции Парижа в «Твиттере».

Никто арестован не был.

Это уже третье нападение на полицейский участок за два года. Мотивы нападавших неизвестны.

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