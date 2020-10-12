Белый дом выступил за принятие ограниченного пакета помощи в связи с COVID-19

12.10.2020, 1:45, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоус в воскресенье призвали Конгресс одобрить законопроект о помощи в связи с коронавирусом, используя оставшиеся средства от программы кредитования малого бизнеса, поскольку переговоры о более комплексном пакете натолкнулись на сопротивление.

Их предложение стало очередным поворотом в переговорах о дополнительных стимулах для экономики, которые то начинаются, то прекращаются.

В письме членам Палаты представителей и Сената Мнучин и Медоус заявили, что Белый дом готов продолжить переговоры с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, но Конгресс должен «незамедлительно проголосовать по законопроекту», который позволит использовать неизрасходованные средства Программы защиты выплаты зарплат.

«Подход "все или ничего" является неприемлемым ответом американскому народу», – написали они.

Президент Дональд Трамп на переговорах с Пелоси в пятницу предложил пакет помощи в связи с коронавирусом объемом 1,8 триллиона долларов после того, как призвал свою команду «действовать по-крупному», приблизившись к предложению Пелоси объемом 2,2 триллиона долларов. За несколько дней до этого Трамп заявил, что откладывает переговоры до выборов 3 ноября.

Изменение позиции Трампа и его предложение повысить стоимость законопроекта вызвало критику со стороны со стороны, по меньшей мере, 20 сенаторов-республиканцев, которые заявили, что это соглашение может стоить республиканцам поддержки на предстоящих выборах.

Советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN в воскресенье, предположил, что сенаторы-республиканцы в конце концов изменят свое мнение.

«Думаю, что если соглашение будет достигнуто, они согласятся с ним», – сказал он, отметив, что «дальнейшие усилия по переговорам» по пакету помощи будут предприняты на наступающей неделе.