Мнение: Украина не имеет отношения к Великой Отечественной Войне

12.10.2020, 1:30, Разное

Украина не имеет отношения к Великой Отечественной Войне

Из интервью «учителя года Украины» Василия Дякива:

– Как историк как вы относитесь к декоммунизации? Пришлось ли вам корректировать учебный материал исходя из закона о декоммунизации?

– Декоммунизация преподается только в 11 классе в последних темах. Будем исходить из того, что государство имеет идеологию. Это та база, от которой я, как педагог, отталкиваюсь. Мы строим независимую европейскую Украину. И воспитываем граждан Украины.

– А как вы подаёте детям такие темы, как Вторая мировая и Великая Отечественная война, например?

– Как мы можем говорить о Великой Отечественной войне, если мы строим независимую Украину, которой 30 лет? Если бы мы были в другом государстве, это было бы уместно. Но мы, как независимая Украины, не можем называть эту войну Великой Отечественной.

– А как можем?

– Второй мировой, немецко-советской. Потому что немцы напали на Советский Союз.

– Но ведь Украина была частью Советского Союза в тот период.

– Да. Но кто является правопреемником СССР? Россия. Вот она и имеет право называть эту войну Великой Отечественной. Украина не является правопреемником СССР – мы отдельное государство, которое имеет свою независимую политику. Мы празднуем 8-го мая День памяти и примирения, когда мы чтим жертв немецко-советской войны, а 9 мая – как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Мы определили стратегический вектор государства – куда мы двигаемся. Соответственно, мы в историческом ракурсе говорим, что мы являемся частью Второй мировой войны.

Все достаточно логично. Современная нацистская Украина ведет свое преемство от бандеровского обрубка, который провозгласили во Львове после его оккупации нацистами летом 1941 года. И не случайно, что эту дату отмечают на государственном уровне, попутно отказавшись от празднования Дня Победы. В ВОВ бандеровцы воевали на стороне нацистов и были такими же проигравшими, как и нацисты. Поэтому вполне логично, что современные украинские нацисты и последователи коллаборационистов не могут и не хотят праздновать День Победы, ведь они тогда проиграли. И это давно уже не мнение фриков, а вполне осознанная и последовательная государственная политика в сфере образования. Присаживать ее начали еще в первой половине 90-х, когда именно такие трактовки в систему образования начали насаждать через завезенные из США и Канады «учебники» и «методические пособия», за которыми стояли бежавшие после разгрома Третьего Рейха недобитые бандеровцы и прочие пособники нацистов. Все это процветало в украинской системе образования (в том числе и при «пророссийском Януковиче»), готовя то самое «поколение молодых украинцев», которое бросили в горнило гражданской войны. Игра в долгую, начатая в начале 90-х, дала конкретный результат, и теперь внедряемые с 90-х нарративы уже не просто навязывают, а вдалбливают через систему образования, закрепляя достигнутые результаты.

И, как мы видим, это не связано только с режимом Порошенко, все это отлично процветает и при Зеленском, который не изменил, а закрепил и продолжил прежнюю политику, направленную, в числе прочего, на реабилитацию украинского коллаборационизма и нацизма. Тех, кто этого сразу не понял, недавно порадовали отменой решения по дивизии СС «Галичина», которую официальная Украина отказывается считать нацистской организацией. Сюда же можно отнести и празднования по случаю «Акта провозглашения украинской державы» в оккупированном нацистами Львове, что сопровождалось погромами. Лоббисты этого курса прекрасно чувствуют себя и в чиновничьей среде, и в судебной системе, и в партии «Слуга Народа», которая «не такая, как партия Порошенко». Разумеется, если бы в 2019-м году на выборах Зеленский и его партия рассказывали о том, что Украина не имеет отношения к ВОВ, а дивизия СС «Галичина» – это не нацисты, то вполне очевидно, что на Юго-Востоке они бы набрали существенно меньше, а эти голоса разорвали бы осколки «Партии регионов», паразитирующие на русском вопросе.

Поэтому избиратель в очередной раз оказался обманут (но далеко не в первый раз), а о реальных взглядах Зеленского и «Слуги Народа» он узнал уже постфактум, когда пришла пора пожинать последствия своего выбора, когда откатить назад уже ничего нельзя и остается лишь вздыхать про очередной «геть усих» после очередного разочарования, которое сейчас особенно наглядно проявляется в обвале рейтинга прежних «спасителей нации от Порошенко». Впрочем, именно таких граждан и старается воспитывать современная украинская система образования, старательно избавляющаяся от «проклятого советского прошлого» и «монструозной советской образовательной системы», которые необандеровской Украины, конечно же, совсем не нужны.

Надо ясно понимать, что реабилитация нацизма и коллаборационизма на Украине будут продолжаться практически при любом кандидате, поддержанном США и украинской олигархией. Все это будет происходить через школы, СМИ, церкви и «культурные мероприятия». Без системного процесса денацификации, которую в свое время пережила Германия, что позволило ей вернуться в круг цивилизованных стран, наивно ожидать, что происходящее на Украине исчезнет само, а процессы героизации коллаборационизма и нацизма сами возьмут и прекратятся. Такие процессы сами по себе не останавливаются.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/ukraina-ne-imeet-otnosheniya-k-vov/ – цинк