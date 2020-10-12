 

США выдали ордер на арест жителя Полтавы, его обвиняют в нелегальном экспорте оружия

12.10.2020, 0:50, Новости дня

Предпринимателю из Чикаго 33-летнему Глену Степулу и 38-летнему жителю Полтавы Андрею Якину в США предъявлены обвинения в нелегальном экспорте оружия из Америки в Украину. Об этом 10 октября сообщил “Голос Америки”.

В обвинительном акте, который поступил в окружной суд Чикаго, говорится, что с 2014-го по 2016 год владелец фирмы, продающей оборудование для горизонтального бурения, Степула сговорился с Якиным о вывозе в Украину затворов и пистолетных стволов из нержавеющей стали без получения необходимого разрешения Государственного департамента США. Это является нарушением законов о контроле над экспортом оружия, заявили следователи.

Также Степула, Якин и еще один соучастник, сговорившись, экспортировали или пытались поставить в Украину прицелы для винтовок и камеры ночного видения без разрешения министерства торговли США, что является нарушением закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, говорится в обвинении.

По версии обвинения, Степула прятал часть запрещенных для экспорта товаров в коробках для бурового оборудования, которое отправлялось в Украину. В таможенной декларации американец описывал товар как “изделия для дома”, “косметика”, “игрушки”, “канцтовары” и т.д. Груз был перехвачен на таможне Львова в сентябре 2014 года.

После оглашения обвинительного акта в окружном суде Степула признал себя невиновным по всем статьям. Следующее слушание по его делу судья назначил на 16 декабря.

США выдали ордер на арест Якина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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