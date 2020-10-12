Двух участников встречи Лукашенко с арестованными оппозиционерами выпустили из СИЗО

12.10.2020, 0:50, Новости дня

Двум белорусским оппозиционерам – директору IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу, члену инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому – 11 октября изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщил государственный телеканал “Беларусь 1”.

Оба они 10 октября принимали участие во встрече с президентом Александром Лукашенко.

Воскресенский рассказал гостелеканалу, что Лукашенко поручил ему готовить предложения по поправкам в конституцию и изложить подходы по освобождению ряда арестованных.

Рабцевич описал встречу с президентом так: “Диалог состоялся… Буду работать и развиваться – это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес. И нужно больше знать о конституции”. Он отметил, что в Беларуси хорошо организован IT-сектор и есть предпосылки для дальнейшего развития отрасли.

Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ, где провел четырехчасовую встречу с арестованными представителями оппозиции. На ней присутствовали 12 политзаключенных, среди которых были Бабарико, белорусско-американский политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и другие. Содержание разговора не разглашалось.

Ведущий Telegram-канала Antijournalist Виктор Малишевский заметил, что на свободу вышли два человека, сидевших ближе всех к Лукашенко. “По итогу “диалога” он “освободил” тех, кто сидел по правую и левую руку. Нет, никакого написанного сценария нет”, – иронизирует Малишевский.