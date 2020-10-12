Сотрудник запорожского телеканала растлевал трехлетнюю крестницу – приговор суда

12.10.2020, 0:50, Новости дня

Орджоникидзевский районный суд Запорожья 30 сентября приговорил 23-летнего сотрудника одного из телеканалов к семи годам тюрьмы за растление трехлетнего ребенка и распространение порнографической видеопродукции. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

26 января 2018 года мужчина касался руками, половым органом и термометром интимных частей тела своей маленькой крестницы. Свои манипуляции он снимал на видео, впоследствии выкладывал эти записи в Telegram.

Мужчина признал вину, однако объяснил свои действия намерением провести журналистское расследование. Якобы ему стали известны сайты с детской порнографией, и он пытался войти в доверие к их администраторам.

Видео с девочкой, которая является его крестницей, он снимал, поскольку администраторы якобы требовали от него это для дальнейшего пользования сайтом. Журналист заявил в суде, что удовольствие от своих действий он не получал, ребенка знает с рождения, с ее матерью поддерживает нормальные отношения.

Мать девочки догадалась о его поведении, когда в январе 2019 года он снимал обнаженные части тела девочки, пока та спала. После этого ему разрешали общаться с ребенком только под наблюдением матери.

Полиция задержала мужчину в июне 2019 года. При обыске у него дома правоохранители обнаружили множество фото- и видеоматериалов, имеющих признаки детской порнографии. Подсудимый заявил, что все они, кроме видео с крестницей, были скачаны с посторонних ресурсов.

Хотя мать потерпевшей девочки не настаивала на суровом наказании, суд пришел к выводу, что исправление преступника невозможно без изоляции от общества.