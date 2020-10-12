Оппозиция в Белоруссии захотела поставить силовиков на колени, как на Украине в 2014 году

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12.10.2020, 0:48, Новости дня

В Белоруссии оппозиция захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры.

Как сообщил крупный оппозиционный белорусский Telegram-канал «Беларусь головного мозга», комментируя действия местной милиции, «будет очень интересно вспоминать их довольные лица, когда они будут стоять на коленях вымаливая пощаду у белорусского народа, как это было в Украине после победы народа». 

«Мы никогда не простим их, такое невозможно простить… Каждый из них будет осужден в соответствии с законом. Дома и квартиры, купленные в кредит, будут конфискованы, деньги полученные от оккупационного режима за войну со своим народом будут отняты и пущены на реставрацию страны», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2014 году на Украине сторонники евромайдана заставили силовкиов встать на колени и просить прощения. Подразделение «Беркут» было ликвидировано за участие в противодействии перевороту, многие сотрудники «Беркута» устроились на работу в России. При этом всего через пару месяцев МВД Украины попросило силовиков вернуться, так как «мать-Украина нуждается в их помощи». На Украине провели люстрацию и переаттестацию полицейских в рамках реформы полиции, после которой последовал резкий рост преступности в стране.



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