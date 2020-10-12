Дегтярев разогнался

12.10.2020, 0:45, Разное

Три месяца мирного протеста в Хабаровске закончились жесткими задержаниями.

Жители Хабаровска выходят на акции протеста в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала 92 дня подряд. На протяжении трех месяцев полиция не проводила массовых задержаний — ситуация в Хабаровске разительно отличалась, например, от событий вокруг выборов в Мосгордуму летом 2019 года. Положение дел не изменилось даже с приходом нового врио региона — одиозного представителя ЛДПР Михаила Дегтярева. Однако 10 октября, после того как очередное шествие хабаровчан подошло к концу и на площади Ленина оставалось всего несколько десятков человек, — из дверей здания правительства вылетели сотрудники ОМОНа и стали зачищать территорию.

По словам участников акции, среди протестующих есть пострадавшие: одна гражданка ударилась головой об асфальт, еще одному мужчине — сломали нос. Двое несовершеннолетних рассказали, что

силовики завели их в здание правительства, поставили в угол, смеялись над ними и ударили одного из школьников по лицу.

По оценкам тех, кто принимал участие в шествии, поначалу оно ничем не отличалось от тех, что проходили в городе неделю и две назад. Как рассказал «Новой» задержанный на акции координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин, на центральные улицы вышло несколько тысяч хабаровчан. Оценки мэрии всегда очень сильно разнятся с данными протестующих, и в этот раз пресс-служба администрации Хабаровска сообщила, что на площадь Ленина вышли «едва ли 500 человек», а «количество участников несанкционированных акций продолжает снижаться».

К двум часам дня, когда протестующие традиционно возвращаются к площади Ленина (откуда стартует шествие) и начинают расходиться,

некоторые активисты стали разбивать палатки перед зданием администрации.

И, как отчиталась мэрия, именно из-за этого и произошел разгон демонстрантов: «Протестующие демонстративно разбили палатки прямо на газонах главной городской достопримечательности — были смонтированы три таких сооружения».

Сотрудник центра «Э» в штатском провоцировал людей, а потом показывал, кого забирать. Кадры из видео «Штаба Навального»

— С крыльца Белого дома выбежало около двадцати–тридцати омоновцев, которые стали ломать палатки, — рассказывает Ворсин. — Тут же подъехало два или три автозака, и оттуда тоже стали выбегать омоновцы, их было очень много. Я видел, как на газоне четверо избивали парня, а потом потащили его в автозак. В итоге ему сломали нос. Когда они пробегали куда-то — сбили женщину, она упала и головой ударилась об асфальт. У нее очень сильно болела голова и шея. Я помогал погрузить ее на носилки. После этого народ хватали просто рандомно. Ко мне сзади подбежал эшник, схватил меня, говорит: «А, Ворсин, это ты?» — и позвал омоновцев. Я захожу в автозак — а там в проходе без сознания лежит человек. Люди говорят — «вызовите ему скорую», а омоновцы смеются. Потом нашли фельдшера — мужчину вытащили и погрузили в машину скорой помощи.

К мужчине, которому сломали нос, также приезжала скорая. Но как рассказал Ворсин, его не стали госпитализировать — «посмотрели, пощупали, сказали «холод прикладывайте» и уехали. Я не знаю, то ли его не разрешили забрать, то ли они сами решили, что не надо».

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Штаб Навального в Хабаровске опубликовал видео, где человек в штатском стоит перед силовиками и одергивает женщину с мегафоном за одежду, после чего ее задерживают. Также штаб выложил видео издания RusNews, на котором двое несовершеннолетних парней — один из них говорит, что ему 16, другой — что ему 17, — рассказывают, как силовики скрутили их и отвели на беседу в здание правительства, откуда до этого как раз выбежала группа омоновцев. «Нас схватили, […] поставили в угол на колени и смеялись, мы стали задавать вопросы — они нас игнорировали», — говорит один из школьников, у шестнадцатилетнего мальчика под глазом после удара сотрудника полиции появилась ссадина.

Школьники рассказывают, как силовики ударили одного из них и смеялись надо обоими, заведя в здание. Кадр Rus

На видео с задержаний видно, как некоторых протестующих несут к автозакам на весу за руки и за ноги, к некоторым применяют дубинки. На фоне слышны крики женщин.

— Вчера же случилась ситуация [во время акции возле здания администрации] — полицейские очень грубо пытались забрать бабушку-пенсионерку, — продолжает Ворсин. — Людей злит такое отношение, они же это видят.

Местное издание DVHAB сообщило, что на сегодняшней акции многие протестующие действительно обсуждали случай с пенсионеркой, который произошел накануне, — в онлайне издание с митинга приводит один момент во время шествия: «Люди увидели на улице Ленина силовиков в штатском, которые вчера скручивали 74-летнюю женщину. Дошло до тычков в лицо, оскорблений и криков».

«По всем признакам, мне казалось, что идет обсуждение [среди представителей властей] — что и как нужно сделать с протестами, как их можно погасить», — отмечает Ворсин. Также в разговоре с «Новой» местный адвокат и автор газеты Константин Бубон, который выехал к задержанным, объяснил, что местные власти просто не знают, что делать с ежедневными шествиями: «В Хабаровске всем управляет случайность. Сколько людей выйдет на площадь — это вопрос случайности. С какой регулярностью они будут на площадь выходить — тоже вопрос случайности. А сейчас в эту случайность они вбросили эскалацию насилия, и последствия тоже будут случайными».

Константин Бубон объясняет, что в Хабаровске, в котором более 600 тысяч человек населения, нет никакой организованной политической силы, чью реакцию и действия можно прогнозировать: «Как случайно все это началось, так случайно и закончится. Все зависит от того, насколько сердитый сейчас конкретный человек, который это увидит. Но поведение людей прогнозировать никак нельзя, нет никакой организованной структуры, лидеров нет».

По мнению политолога Александра Кынева,

к сценарию разгона мирной демонстрации «готовились давно»:

«Они [местные власти] рассчитывали на снижение численности по климатическим причинам. Сейчас в Хабаровске уже не июль. Я так понимаю, что ждали-ждали, но в один момент решили дополнительно использовать силовой фактор».

Как считает Кынев, у хабаровчан произошедшее скорее вызовет «противоположную реакцию»: «Любви и популярности [к местной власти] не будет, но как это скажется — сказать тяжело. Мне кажется, нужно менять саму структуру этих митингов. Может быть, нужно делать акции реже, но более осмысленно».

По итогам разгона несанкционированного митинга представитель пресс-службы мэрии сказал «Интерфаксу», что задержано 25 человек: среди них 20 мужчин и 5 женщин. В 20.00 по местному времени, как сообщило DVHAB, перед зданием правительства снова стали собираться люди — по оценкам издания, людей на площадь пришло больше, чем днем.

Татьяна Васильчук

корреспондент