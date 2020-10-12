Эпидемиолог Ольга Квасова рассказала о правильном нанесении на руки антисептика

12.10.2020, 0:35, Разное

Эпидемиолог Ольга Квасова раскрыла некоторые особенности пользования защитными средствами. Эксперт назвала правила, которым необходимо следовать при нанесении на руки антисептика.

Во время пандемии коронавируса, охватившей сейчас всю планету, особенно важно соблюдать правила гигиены и социальной дистанции. Такие меры помогают не только защитить себя от летального заболевания, но и не дать ему распространяться дальше. Если человеку приходится часто контактировать с другими, следует обязательно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками. При этом необходимо делать это правильно. Ольга Квасова, занимающая должность эпидемиолога в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, пояснила о методике нанесения на руки таких защитных средств.

Как оказалось, препараты для кожных покровов с антисептическим действием имеют разный срок действия. Если некоторые убивают микробы на протяжении пары-трех часов, то другие рассчитаны на более длительный период, это следует учитывать при приобретении подобных товаров. Нужная информация должна содержаться в инструкции по применению или на самом флаконе.

Также необходимо помнить о том, что на силу действия препаратов влияет и метод их использования. Эффективной обработка рук будет только в случае с использованием порядка 3–5 миллилитров антисептика, которые втираются в кожу до полного высыхания. Если нанесенный препарат сразу вытереть, как это часто можно увидеть в общественных местах, сообщают «Народные новости», он не окажет должного эффекта.