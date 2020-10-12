 

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 получит камеру на 108 мегапикселей

12.10.2020, 0:20, Новости дня

Компания Xiaomi собирается в ближайшее время представить новую модель смартфона Redmi Note 10, характерной особенностью которой станет необычно мощная видеокамера. Она позволит делать снимки с разрешением до 108 мегапикселей, чего «не умеют» камеры в любых других моделях смартфонов данного производителя.

Кроме того, «десятка» выйдет адаптированной для нового формата связи пятого поколения. В остальном технические параметры будут совпадать с характеристиками другого смартфона Xiaomi. Речь идет о модели Mi 10T Lite, вышедшей на рынок в конце сентября.

Производитель создал устройство на основе процессора Qualcomm Snapdragon 750G, использовал графический ускоритель Adreno 619. Частота обновления экрана, диагональ которого будет равна 6,7 дюйма, составит 120 Гц.  



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