Покупатели поехали смотреть пустой дом и чуть не умерли от страха

12.10.2020, 6:51, Разное

Двое мужчин приехали смотреть пустой дом, выставленный на продажу. Но дом оказался не совсем пустым. В нем жил кто-то еще, до жути напугав посетителей. А когда мужчины вскоре уехали обратно, внезапно выяснилась еще одна паранормальная странность.

Когда произошла эта история, неизвестно, зато указано где – в американском штате Огайо (США), неподалеку от городка Остинтаун, возле шоссе 76.

Данная история многими трактуется скорее как городская легенда, однако немало и тех, кто считает ее совершенно правдивой.

Все началось когда некий Роберт Янг задумался о покупке частного дома. Дома в черте города были дорогими, но потом он наткнулся на отдаленный дом, который продавался сразу с несколькими акрами земли.

Цена на него была такая низкая, что Роберт тут же поспешил позвонить риелтору, боясь, что его опередит другой покупатель. Он договорился с ним приехать и осмотреть дом, а потом позвал своего сына Дугласа Янга, чтобы тот поехал вместе с ними.

На следующий утро, еще затемно, Роберт и Дуглас отправились на встречу с риелтором, выехав из дома матери Роберта. Когда они приехали к указанному дому, на часах было всего 5:30 утра. Риелтора пока не было, поэтому, когда Роберт и Дуглас оказались возле дома, они решили осмотреть все самостоятельно.

Дом выглядел вполне прилично, был большим, имел два этажа, чердак и гараж для машин, однако было очевидно, что в нем уже много лет никто не живет. Лужайка перед домом была давно не кошена и вся заросла травой. Едва взглянув на дом, Роберт и Дуглас поняли, что его реальная цена должна быть намного больше, чем была указана на сайте недвижимости.

Они пытались понять, какой тут есть подвох, может быть в доме термиты или тут плохо с водопроводом, но с виду ничего такого заметного не было. Роберт и Дуглас стояли возле дома и послушно ждали риелтора, когда вдруг услышали детские голоса и смех, которые раздавались с заднего двора дома.

“Неужели тут кто-то живет?”. Мужчины переглянулись и пошли на задний двор, чтобы поговорить с жильцами. Однако когда они дошли до двора, голоса и смех затихли, при этом детские качели на дворе продолжали медленно покачиваться, словно дети только что спрыгнули с них.

Роберт и Дуглас переглянулись, все это стало казаться им странноватым. Однако это было лишь началом, о чем они, конечно же не догадывались.

Оказавшись на заднем дворе, они стали осматривать большой гараж. Они проверили створки гаража, те были надежно закрыты и не поддавались. Поэтому они решили заглянуть в грязное окно, чтобы посмотреть что там внутри. Внутри было пусто и ничего не было, кроме грязного бетонного пола. Потом они подошли к задней двери дома и оказалось, что эта дверь не заперта. Они вошли в дом и стали ходить по комнатам.

Внутри было пусто и очень темно, оказывается на первом этаже почти не было окон, кроме нескольких совсем маленьких, а все выключатели не работали. Кое как они добрались до двери, ведущей на второй этаж и там застыли в нерешительности, потому что никому почему-то не хотелось подниматься наверх.

Потом Роберт отошел в сторону и подергал дверь, которая вела в подвал. Дверь оказалась открытой, что очень удивило Дугласа. Он буквально пару минут назад уже проверял эту подвальную дверь и был уверен в том, что она была закрыта. И не только это удивило его. Когда Роберт открыл подвальную дверь, на лестнице, ведущей вниз, загорелась лампочка. Это было единственное место в доме, где работало освещение.

Роберт и Дуглас осторожно спустились в подвальное помещение и обнаружили, что там почти пусто, даже старой мебели и коробок с вещами нет. У стены одиноко стояла старая стиральная машинка, а сверху на ней лежал тяжелый с виду пистолет. Дуглас поднял его и по весу понял, что тот полностью заряжен.

Внезапно свет в подвале погас и стало совсем темно. В этой темноте мужчины услышали как громко хлопнула подвальная дверь наверху. В панике Роберт и Дуглас помчались к лестнице и побежали по ступеням наверх. Роберт первым достиг двери и внезапно застыл на месте, а потом громко и страшно закричал.

Что именно его так напугало, Дуглас так и не выяснил. Он просто налетел на отца сзади и с силой вытолкнул его за дверь, которая кое-как открылась. После этого оба помчались к выходу из дома, добежали до своей машину и заперлись внутри.

Когда Дуглас завел мотор и включил фары, свет фар упал прямо на большой гараж и теперь было видно, что большие створки гаража были широко распахнуты. На полу гаража лежало что-то живое и судорожно дергалось.

Присмотревшись, Роберт и Дуглас увидели, что это ягненок, горло которого перерезано и из него с напором хлещет кровь, растекаясь по грязному полу.

Роберт и Дуглас поехали по дороге, стараясь поскорее убраться подальше от этого дома. Они даже не поняли, что едут не в предрассветных сумерках, а в полной ночной темноте. Лишь когда они добрались до дома матери Роберта, выяснилось, что она целый день ищет их. Выехав рано утром в 5 часов утра, мужчины вернулись лишь в 2:30 ночи!

Где они пропадали более 20 часов никто так и не мог понять, как и то, что случилось с риелтором. У Роберта был сильнейший шок от пережитого, поэтому он до конца жизни отказывался обсуждать это происшествие. У него начинался нервный срыв всякий раз, когда Дуглас пытался говорить об этом.

Лишь после смерти своего отца Дуглас связался с неуказанным исследователем аномальных явлений и рассказал ему эту историю.