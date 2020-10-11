Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Турции

11.10.2020, 23:48, Новости дня

Матч третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными РФ и Турции завершился вничью, сообщают информационные агентства.

Игра прошла на стадионе московского «Динамо» с ограниченным числом зрителей. Матч завершился со счетом 1:1. Голы забили Антон Миранчук (28-я минута) и Кенан Караман (62). В своей группе в лиге B первое место занимает РФ (семь очков), второе – Венгрия (шесть), третье – Турция (два), четвертое – Сербия (одно), передают РИА «Новости» и ТАСС.

9 октября товарищеская встреча сборных РФ и Швеции по футболу на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве завершилась со счетом 1:2. Соперники впервые за 18 лет провели товарищескую игру, в предыдущий раз контрольный матч команд прошел 21 августа 2002 года также в Москве (1:1).