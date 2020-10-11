Артралгия: разбираем суставные проблемы по косточкам

11.10.2020, 23:45, Разное



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Артрит – не отдельная болезнь

Артрит – это воспаление суставов. На самом деле, артрит – не самостоятельное заболевание. Слово используется для обозначения нарушения целостности и боли суставов (в медицине такая боль называется артралгией). Проблемы с суставами возникают из-за разных болезней.

Старики, молодые и дети – никто не застрахован от этого симптома. Существует более 100 разновидностей суставных болей. Самые распространенные из них – остеоартрит и ревматоидный артрит. Среди других:

подагра;

ювенильный артрит;

инфекционный артрит;

реактивный артрит;

спондилоартрит, он же – анкилозирующий спондилит или болезнь Бехтерева;

псориатический артрит.

Как узнать артрит?

На артрит намекают боль в суставах, отек и скованность. Сустав может деформироваться, покраснеть и стать горячим на ощупь. Иногда артрит проходит на фоне сильной усталости и повышенной температуры.

Ограниченность в движениях может нарастать к утру и отпускать в течение дня. Симптомы могут уходить и возвращаться, не меняться годами или прогрессировать.

Любые суставы могут вовлекаться в процесс. Колени, локти, пальцы на руках и ногах, плечи и бедра – хрящи на каждой части тела могут повредиться. Артрит может коснуться одного, нескольких или почти всех суставов, быть симметричным или односторонним.

Почему болят суставы?

С возрастом суставы стираются, нарушается целостность ткани вокруг них – так появляется остеоартрит. Иногда иммунитет атакует ткань вокруг сустава и сустав разрушается – так возникает ревматоидный артрит.

Боль в суставах могут спровоцировать неревматические расстройства. Это такие, которые сначала поражают какой-то другой участок тела, а кости, мышцы и хрящи страдают во вторую очередь. Например, артралгия появляется при инфекционных заболеваниях (гонорея, ОРВИ) или заболеваниях кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит).

Как точнее узнать причину?

Наверняка узнать, почему болят суставы, можно в кабинете врача. Диагноз ставится на основании опроса, осмотра, физических тестов, лабораторных анализов и визуализации.

Осмотр. Врач оценивает внешний вид сустава, отечность и покраснение. Проверяет подвижность суставов. Для этого он просит вас выполнить некоторые движения и оценивает угол сгибания, разгибания, амплитуду поворотов.

Лабораторные тесты. Важно проверить уровень белков, которые указывают на воспаление. Отдельные типы артрита – ревматоидный или болезнь Бехтерева – оцениваются по специфическим тестам:

антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (anti-CCP);

ревматоидный фактор;

антинуклеарные антитела (ANA, АНА);

антиген HLA-B27.

Инструментальные исследования. Рентген, МРТ и КТ помогают увидеть, насколько изменились суставы, и не вызывает ли боль какая-нибудь деформация кости.

Чем лечить?

Цель лечения – замедлить разрушение хряща, снять боль и вернуть подвижность. Обезболивают таблетками и кремами, воспаление снимают кортикостероидами. В некоторых случаях, как при ревматоидном артрите, прописывают иммуносупресанты, подавляющие вредительную активность иммунной системы.

Если сустав износился необратимо, прибегают к операции. В крупных суставах хрящевую ткань меняют на искусственную, а мелкие неподвижно фиксируют. Без операции часто можно обойтись, а вот без лечебной физкультуры – никогда. ЛФК или плавание – обязательное условие лечения.