Сенатский комитет приступает к рассмотрению кандидатуры Барретт

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11.10.2020, 23:35, Новости дня

Республиканцы в Сенате предпринимают усилия, направленные на достижение главной цели президента Дональда Трампа в Конгрессе до выборов 3 ноября, – утвердить Эми Кони Барретт в должности судьи Верховного суда, сделав высшую судебную инстанцию еще более консервативной, несмотря на решительные возражения демократов.

Четырехдневные слушания в Юридическом комитете Сената по ее утверждению начинаются в понедельник. Это ключевой этап перед финальным голосованием Сената в полном составе о ее назначении на пожизненную должность в суде.

Утверждение Барретт, которая в этом случае займет место покойной Рут Бейдер Гинзбург, создаст консервативное большинство из шести человек в девятиместном Верховном суде, что может привести, в частности, к решениям об ограничении права на аборт, расширении религиозных прав и прав на ношение оружия.

Изменение конфигурации Верховного суда Трампом станет одним из долгосрочных достижений его президентства. Он может стать первым президентом со времен Рональда Рейгана в 1980-х, назначившим трех судей Верховного суда, но при этом Трампу удастся сделать это в течение четырехлетнего срока, в то время как Рейгану потребовалось для этого восемь лет.

Лидеры республиканцев в Сенате отвергли призывы демократов отложить слушания после того, как два республиканца из Юридического комитета и сам Трамп заразились коронавирусом после церемонии в Белом доме 26 сентября, на которой президент объявил кандидатуру Барретт.

«Мы намерены срочно привлечь всех для работы по кандидату в Верховный суд. Это чрезвычайно важно для страны, и мы намерены провести утверждение и назначить ее в Верховный суд», – заявил в пятницу лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

В условиях, когда республиканцы имеют большинство в 53 места в 100-местном Сенате, утверждение Барретт кажется неизбежным. Демократы по-прежнему возмущены тем, что Макконнелл спешит утвердить Барретт на фоне приближения выборов, после того, как он не позволил Сенату даже рассмотреть кандидатуру на должность судьи Верховного суда, выдвинутую президентом-демократом Бараком Обамой в 2016 году, объяснив это предвыборным годом.

Председатель Юридического комитета Сенатор Линдси Грэм сообщил, что его комитет, вероятно, проголосует по вопросу об утверждении 22 октября, а голосование в Сенате пройдет до конца месяца.

Неприятие Баррет демократами частично связано с ее возможной ролью в рассмотрении дела о Законе о доступном здравоохранении, также называемом «Обамакэр» (Obamacare). Президент Трамп и группа возглавляемых республиканцами штатов добивается его отмены. Баррет может стать членом Верховного суда к 10 ноября, когда он начнет заслушивать аргументы сторон.

Демократы критикуют Трампа за попытки отменить защитные меры закона в условиях пандемии, которая унесла жизни более 210 тысяч американцев.

«Люди по всей стране страдают, они напуганы, и они спрашивают своих лидеров: что вы делаете, чтобы помочь? Ответ республиканцев: мы спешим назначить еще одного судью, противника здравоохранения, в Верховный суд», – заявила журналистам в пятницу сенатор-демократ Пэтти Мюррей.

Ожидается, что демократы также будут задавать Барретт вопросы по проблеме абортов.

В 2006 году Барретт, будучи преподавателем права в Университете Нотр-Дам и набожной католичкой, добавила свое имя в рекламное объявление против «абортов по требованию», опубликованное в местной газете в Индиане.

Христианские консерваторы давно надеются на отмену исторического решения Верховного суда 1973 года по делу Роу против Уэйда, легализовавшего аборты по всей стране.

На слушаниях по ее утверждению в должности судьи в 2017 году, которую она занимает сейчас, Барретт заявила, что ее религиозные взгляды не повлияют на ее судейские решения.



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