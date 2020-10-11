 

Трамп побеседовал по телефону с наследным принцем ОАЭ

11.10.2020, 23:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье побеседовал по телефону с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщил Белый дом.

В сообщении отмечается, что Трамп поблагодарил наследного принца за добрые пожелания президенту и первой леди, переданные, когда у них был диагностирован COVID-19.

Лидеры двух стран обсудили продолжающуюся пандемию коронавируса и пути укрепления региональной безопасности и усиления экономического роста на основе частно-государственного партнерства.

Президент Трамп поблагодарил наследного принца его за лидерскую роль в подписании «Соглашения Авраама» с Израилем.

«Президент Трамп призвал наследного принца воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать лидеров других стран Ближнего Востока последовать тем же путем содействия миру и процветанию в регионе», – говорится в сообщении Белого дома.



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