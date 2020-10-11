Мнение: Случай в Денвере

11.10.2020, 23:20, Разное

Денвер. Встреча ультраправого из "Black Guns Matter" и охранником NBC News, который по ряду свидетельств связан с Денверским отделением "Антифа" во время пересечения "Ралли Патриотов" и марша в поддержку BLM.



Для тех кто не понял – в панаме с татухами ультраправый реднек, а с пистолетом местный антифа-либерал.

А был бы у него короткоствол, все сложилось бы иначе…

Чем ближе выборы в США, тем больше трэша и угара.