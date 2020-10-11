Мнение: О крутейших яйцах Сбера

11.10.2020, 23:15, Разное

Сбербанк – такой… Сбербанк.

Ах, да, он же теперь переименовался в Сбер. Но, даже став модной экосистемой в западном стиле, всё равно не признаётся, у кого лого с часиками спёр. Сущность не изменилась, короче.

И в итоге вот что имеем на сегодняшний день.

СберМаркет подготовил аналитику покупок яиц в России. Сервис проанализировал данные более 2 млн заказов с января по сентябрь 2020 года в 147 городах РФ. По его данным, больше всего яйца покупали в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве, а замыкают топ-10 Калининград и Ярославль. Самой необычной покупкой стал заказ в Краснодаре — в этом городе совершили пять заказов упаковок яиц по 360 штук, а в Санкт-Петербурге упаковки по 180 яиц купили 15 раз.

А ещё СберМаркет сообщил, что Санкт-Петербург стал абсолютным аутсайдером статистики потребления круп. Петербуржцы реже других россиян покупали рис, пшено, манную и овсяную крупы.

Вот что теперь с этим знанием делать? А как его развидеть?

Сбербанк – такой удивительный и безупречный Сбербанк. С обилием розовых эльфов.

И снова – ab ovo. Как знает каждый, когда коту делать нечего, он… лижет известно что. Аналитикам и пиарщикам Сбера тоже делать нечего? Может, тогда на них стоит сэкономить?