Глава МИД прибыл в Москву

11.10.2020, 22:48, Новости дня

В Москву прибыл руководитель армянского МИДа Зограб Мнацаканян, сообщили в посольстве Армении.

На понедельник запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства Армении встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ сообщал, что министры обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, двустороннее сотрудничество и внешнеполитическое взаимодействие на международных площадках. В субботу Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.