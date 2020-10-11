Глава МИД прибыл в Москву

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11.10.2020, 22:48, Новости дня

В Москву прибыл руководитель армянского МИДа Зограб Мнацаканян, сообщили в посольстве Армении.

На понедельник запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства Армении встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ сообщал, что министры обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, двустороннее сотрудничество и внешнеполитическое взаимодействие на международных площадках. В субботу Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.



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