 

В Беларуси на акциях протеста задержали почти 400 человек – правозащитники

11.10.2020, 22:40, Новости дня

На акциях протеста в Беларуси силовики задержали по меньшей мере 387 человек. Об этом свидетельствуют данные правозащитного центра “Весна” на 21.30 по Киеву.

Опубликованы фамилии всех протестующих. Их задерживали в Минске и 11 других городах Беларуси: Березовке, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Жодино, Кобрине, Могилеве, Молодечно и Солигорске.

Среди задержанных есть несколько десятков журналистов.

В Минске и других городах Беларуси 11 октября проходил Марш гордости. Силовики начали применять в столице водометы и светошумовые гранаты, при задержании митингующих били дубинками.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента. По официальным данным, на выборах победил действующий президент Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерке Светлане Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны порядка 13 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и Украина, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / На американской военной базе в Японии произошла вспышка коронавируса

06.09 / N-TV – главы немецких регионов не поддержали идею остановки «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

08.10 / Трамп вернулся к работе в Белом доме

05.10 / Тренерский штаб сборной Украины вызвал двух футболистов вместо инфицированных коронавирусом

28.08 / В клинике Charite рассказали о состоянии Навального

11.10 / Еще один нардеп сообщил об инфицировании коронавирусом

16.09 / Daily Express – «наш ответ будет в тысячу раз мощнее» — Трамп предостерёг Иран от нападений на США

13.10 / Кремль рассказал о темах беседы Путина с наследным принцем Абу-Даби

05.10 / Грузия временно запретила транзит военных грузов в Азербайджан и Армению

26.09 / На уличном экране в Новосибирске показали порно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска