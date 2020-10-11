 

Азербайджан уничтожил предоставленную Россией Армении военную технику “на миллиарды долларов” – Алиев

11.10.2020, 22:40, Новости дня

За последние две недели Азербайджан уничтожил в Нагорном Карабахе военную технику Армении “на миллиарды долларов”.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил российскому телеканалу РБК в интервью, стенограмму которого сайт президента разместил 10 октября.

– Не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100 процентов. Безопасность обеспечивается Россией, бесплатное вооружение обеспечивается Россией. Мы уничтожили армянскую технику, наверное, на миллиарды долларов. Вот сейчас, за две недели. Откуда у них эти деньги? У них их нет. Это все бесплатные поставки из России, – сказал Алиев.

По его словам, даже границу Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники.

– Если бы не это, она была бы пустая. У какой еще страны есть столько рычагов повлиять на Армению? Ни у какой. И может быть, в мире нет двух других стран, одна из которых была бы вот в такой полной зависимости, – объяснил президент Азербайджана.

Он считает, что Москва должна повлиять на Ереван в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, в 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Кириенко поблагодарил участников форума «Рубеж 2020» за неравнодушие

04.07 / Украина в июле подпишет меморандум о получении макрофинансовой помощи ЕС в размере €1,2 млрд – Шмыгаль

04.07 / Замглавы МИД РФ счел ущербной идею проведения расширенного саммита G7

09.09 / В Беларуси задержан член Координационного совета Максим Знак

14.08 / США собрались «сделать все» для продления оружейного эмбарго против Ирана

13.08 / Американцы разрешили финнам производить водку Finlandia до 2035 года

12.09 / Следственный комитет РФ берется за борьбу с «искажением истории»

19.08 / «Вы победили, ребята» – устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются

21.08 / Euronews – ВОЗ призывает Европу к бдительности в «новом сезоне» COVID-19 после возвращения отпускников

11.08 / В соцсетях сообщили о полном отключении мобильного интернета в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска