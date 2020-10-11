Азербайджан уничтожил предоставленную Россией Армении военную технику “на миллиарды долларов” – Алиев

11.10.2020, 22:40, Новости дня

За последние две недели Азербайджан уничтожил в Нагорном Карабахе военную технику Армении “на миллиарды долларов”.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил российскому телеканалу РБК в интервью, стенограмму которого сайт президента разместил 10 октября.

– Не секрет, что сегодня Армения зависит от России на 100 процентов. Безопасность обеспечивается Россией, бесплатное вооружение обеспечивается Россией. Мы уничтожили армянскую технику, наверное, на миллиарды долларов. Вот сейчас, за две недели. Откуда у них эти деньги? У них их нет. Это все бесплатные поставки из России, – сказал Алиев.

По его словам, даже границу Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники.

– Если бы не это, она была бы пустая. У какой еще страны есть столько рычагов повлиять на Армению? Ни у какой. И может быть, в мире нет двух других стран, одна из которых была бы вот в такой полной зависимости, – объяснил президент Азербайджана.

Он считает, что Москва должна повлиять на Ереван в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, в 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.