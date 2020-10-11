 

Марина Хлебникова после долгого отсутствия в Instagram поприветствовала подписчиков

11.10.2020, 22:25, Разное

Популярная певица Марина Хлебникова впервые после двухмесячного отсутствия разместила на своей странице в Instagram свежий фотоснимок. Публикация знаменитости появилась на фоне распространившихся слухов о её “пропаже”.
Стоит отметить, предыдущий пост исполнительницы датирован еще 30 июля текущего года – то есть со времени его опубликования прошло уже более 70 дней. В Сети начали распространяться подозрения в том, что Хлебникова, слухи о тяжелой болезни которой появились ранее, начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Однако звезда сцены своевременно успокоила поклонников, разместив в микроблоге яркий и оптимистичный фотоснимок. На нем она позирует в аккуратно убранной комнате рядом с алым цветком, облаченная в белое кружевное платье и такого же цвета и стиля шляпку. “Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы посмотреть фото?” – обратилась к подписчикам хозяйка аккаунта.

Публикация певицы была воспринята весьма неоднозначно. Разумеется, большая часть поклонников с радостью восприняла возвращение своей любимицы и заявили о большом желании увидеть анонсированные ею фото. С другой стороны, некоторые фолловеры выразили сомнение в том, что появление в Сети слухов о “пропаже” исполнительницы и её моментальное появление в микроблоге являются случайным совпадением. Данные посетители страницы предположили, будто упомянутая цепь событий является продуманным пиар-ходом знаменитости.



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