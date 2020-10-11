Детский офтальмолог рассказал о главной причине плохого зрения

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11.10.2020, 22:25, Разное

Число детей с плохим зрением с каждым годом становиться все большим. Детский офтальмолог Александр Тумасян пояснил о причинах такой закономерности.
Александр Тумасян заведует офтальмологией Морозовской детской больницы. Кроме того, кандидат медицинских наук является главным внештатным детским офтальмологом столичного департамента здравоохранения. С его слов, все чаще у большего количества ребят за время учебы в школе ухудшается зрение. Причем нередко показатели падают в два раза.

Причинами такой негативной тенденции врач называет увлечение разнообразными гаджетами. Электронные устройства преимущественно не обладают защищенными экранами, а потому не рассчитаны на слишком долгое использование. На втором месте в списке факторов, ухудшающих зрение, является телевизор.

И только третьей по влиянию на детские глаза называет доктор деятельность, непосредственно связанную с учебой. Зрение ребенка падает, как пишет «Слово и дело», если проводить за выполнением домашних заданий более трех часов.



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