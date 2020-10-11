“Ох, что будет!: Кристина Асмус неоднозначным фотоснимком спровоцировала ажиотаж в личном микроблоге

11.10.2020, 22:25, Разное

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, демонстрирующий процесс “ощупывания” её груди неизвестным широкой публике партнером. Публикация знаменитости вызвала горячие дискуссии её подписчиков.

Говоря точнее, упомянутое изображение является лишь первым снимком из “карусели”, состоящей из семи фото. На эпатажном кадре партнер Кристины Асмус по сцене, которым оказался актер Борис Миронов, демонстративно засунул свою левую руку телезвезде под одежду в месте, где располагается её левая грудь. Примечательно, что сценический наряд красавицы, состоящий из просторной серой футболки и светло-синих джинсовых брюк, является более чем пуританским, а выражение её лица на фото – полностью беспристрастным. Остальные же снимки карусели демонстрируют другие эпизоды из театрального представления. Фотоколлаж хозяйка аккаунта сопроводила информацией о том, что кадры отсняты с репетиции спектакля “Дачники”, а также анонсировала даты его презентации в Московском драматургическом театре имени М.Н. Ермоловой.



Тем не менее, неоднозначный подтекст изображенного на фото телодвижения партнера актрисы и её хладнокровное отношение к данной манипуляции спровоцировали жаркие обсуждения фолловеров. В частности, часть подписчиков красотки принялась упрекать её в бесстыдстве, а также в попытке вызвать болезненное чувство ревности у её звёздного экс-супруга – популярного комика Гарика Харламова. В свою очередь, остальные поклонники вступились за свою любимицу, заявив “ревнителям нравственности” о нынешнем свободном статусе Кристины Асмус и её праве на личное самоопределение в отношениях. К слову, публикация набрала более 125 тысяч “лайков”.