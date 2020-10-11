Компания Nokia выпустила очередной кнопочный телефон

11.10.2020, 22:10, Новости дня

В Китае состоялась презентация новых моделей мобильных телефонов Nokia 215 4G и 225 4G. Вторая, по мнению экспертов, очень напоминает уже знакомую Nokia 6300, которую тот же производитель вывел на рынок в 2007 году.

Впрочем, схожесть, в основном, внешняя. Мобильный телефон также кнопочный. Спрос на такие устройства в мире все еще остается высоким, да и они лучше подходят для некоторых категорий пользователей. Однако, в отличие от своей предшественницы, данная модель поддерживает форматы связи 4G и VoLTE, а также использует для звонков технологию HD.

Преимуществами гаджета является весьма скромное энергопотребление. Поликарбонатный корпус достаточно прочен, чтобы выдерживать падения на твердую поверхность. Цены – 42-53 доллара.