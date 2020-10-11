 

Компания Qualcomm выпустит игровой смартфон под своим брендом

11.10.2020, 22:10, Новости дня

Всемирно известный производитель процессоров нацелился на выпуск смартфона под собственным брендом. Как сообщили представители компании, в этом поможет владелец не менее славного бренда – ASUS.

По имеющейся информации, совместными усилиями обе компании смогут ежегодно поставлять на мировой рынок не менее одного миллиона мобильных гаджетов.

Скорее всего, в смартфоне будет использован оптимизированный процессор Snapdragon 875. Также специалисты Qualcomm разработают дизайн устройства. ASUS же займется аппаратным обеспечением и прочими техническими вопросами. По мнению экспертов, сотрудничество в таком формате может предоставить новые перспективы для развития бизнеса в данной сфере. Ведь производители будут выпускать продукцию практически с нуля, не опираясь на поставщиков высокотехнологических комплектующих.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Верховный суд отказался переносить дело Стерненко из Одессы в Киев

19.07 / В ОКР не увидели препятствий для заявки российских легкоатлетов на Игры в Токио

22.08 / Лукашенко в окружении «врагов»

30.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

06.10 / В Совфеде призвали западные соцсети соблюдать российские законы

20.07 / Кадыров ответил Помпео на включение в «черный список»

04.10 / В Армении оценили ситуацию на линии соприкосновения в Карабахе

03.10 / Горбачев рассказал, что поможет сохранить стабильность в мире

02.10 / В Турции дали разъяснения по правилам отдыха для иностранцев

05.10 / В Баку назвали число пострадавших при ударе по Мингячевиру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска