Компания Qualcomm выпустит игровой смартфон под своим брендом

11.10.2020, 22:10, Новости дня

Всемирно известный производитель процессоров нацелился на выпуск смартфона под собственным брендом. Как сообщили представители компании, в этом поможет владелец не менее славного бренда – ASUS.

По имеющейся информации, совместными усилиями обе компании смогут ежегодно поставлять на мировой рынок не менее одного миллиона мобильных гаджетов.

Скорее всего, в смартфоне будет использован оптимизированный процессор Snapdragon 875. Также специалисты Qualcomm разработают дизайн устройства. ASUS же займется аппаратным обеспечением и прочими техническими вопросами. По мнению экспертов, сотрудничество в таком формате может предоставить новые перспективы для развития бизнеса в данной сфере. Ведь производители будут выпускать продукцию практически с нуля, не опираясь на поставщиков высокотехнологических комплектующих.