 

Двум оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко в СИЗО

11.10.2020, 22:08, Новости дня

Двум арестованным представителям белорусской оппозиции изменили меру пресечения после их встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, сообщают СМИ.

Речь идет о директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче и политологе Юрии Воскресенском, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». Телеканал показал кадры, на которых Воскресенский уже покинул СИЗО.

Президент Белоруссии в субботу несколько часов беседовал в следственном изоляторе с членами координационного совета оппозиции на тему предстоящей реформы конституции. Содержание разговора решили не разглашать. Как пояснил белорусский лидер, «страна живет под лозунгом «Даешь диалог».



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