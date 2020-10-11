 

На Кутузовском проспекте в Москве иномарка протаранила скорую

11.10.2020, 21:48, Новости дня

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которую на высокой скорости протаранил выехавший на встречную полосу автомобиль BMW.

Водитель BMW по неустановленным причинам, выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков, после чего задел еще несколько автомобилей, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что от сильного удара кузов BMW деформировался и водителя зажало в салоне. Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте, спасатели извлекли его тело из автомобиля. О других пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.пробки», затор на проспекте наблюдается от станции метро «Кутузовская» до станции «Славянский бульвар».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

30.09 / Азербайджан подсчитал потери армянской стороны в боях в Карабахе

26.07 / Соблюдение перемирия на Донбассе будет первым шагом к миру – Кравчук

29.09 / Электрокар Neta Eureka 03 может стать конкурентом Tesla Model 3

14.08 / Австрия осудила санкции США против «Северного потока – 2»

24.08 / Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата

10.10 / В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

29.07 / Путин попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19

07.07 / В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

15.07 / АТОР предвидит переполненные рейсы из РФ в Турцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска