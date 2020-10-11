На Кутузовском проспекте в Москве иномарка протаранила скорую

11.10.2020, 21:48, Новости дня

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которую на высокой скорости протаранил выехавший на встречную полосу автомобиль BMW.

Водитель BMW по неустановленным причинам, выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков, после чего задел еще несколько автомобилей, передает радиостанция «Говорит Москва».

Уточняется, что от сильного удара кузов BMW деформировался и водителя зажало в салоне. Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте, спасатели извлекли его тело из автомобиля. О других пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.пробки», затор на проспекте наблюдается от станции метро «Кутузовская» до станции «Славянский бульвар».