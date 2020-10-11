Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме

11.10.2020, 21:43, Разное

Встреча в СИЗО КГБ продолжалась более четырех часов. На ней присутствовали бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены координационного совета оппозиции.

Пользователи Сети напомнили, что пару месяцев назад Лукашенко упорно отказывался от диалога с оппозицией. Припомнили Батьке и слова о том, что “Конституцию на улице не напишешь”. “Решил, видимо, что ее можно написать в СИЗО”, – удивляются комментаторы.

“Папа встретился в СИЗО с Бабарико. Попросил замолвить за него словечко на будущее”, – иронизирует пользователь “Твиттер” с ником “Грустный Коленька”. На аватаре красуется фотография младшего сына Александра Лукашенко Николая.

В свою очередь Миша Ильин пошутил, что Лукашенко 4,5 часа просил у оппозиционеров советы, как выжить в следственном изоляторе. “Утро президент провел в СИЗО КГБ. Ставь класс, если хочешь, чтобы каждое утро президент начинал в СИЗО КГБ!” – комментирует пользователь valyansky.

Лукашенко 4,5 часа общался с оппозиционерами, чтобы получить от них советы о том, как выжить в СИЗО. pic.twitter.com/4n8FgEqak1

— Миша Ильин (@m_for_mixacb) October 10, 2020

Александра Богуславская с горечью констатировала, что единственный возможный формат диалога для Лукашенко – когда его соперники находятся в СИЗО. А пользователь с ником Gypsynkov пошутил, что в честь начала диалога с оппозицией силовики отныне будут заправлять водометы теплой водой.

Напомним, что в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Действующий президент набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – около 10%. Она была вынуждена покинуть страну из-за угрозы своей жизни.