Мнение: Типичный женский ЗВ
11.10.2020, 21:40, Разное
Прочитала пост в жж, и вам тоже предлагаю. Прочитать и обсудить.
Здесь.
Блогер привела рассказ одинокой женщины, у которой от слова “одинокая” бомбит корону и она доказывает, что мужчины ей не нужны, не подходят, не устраивают. Разве что изредка, для секса и чтобы “платье выгулять”.
Она описывает три типа мужчин, которые попадаются ей и ее подругам на Тиндере.
Холостяки, разведуны (разведенные то есть) и женатики.
Первые два типа рассказчица безжалостно бракует. Спасибо, нет!
С женатыми иногда снисходительно спит.
Нигде в ее рассказе честная рефлексия даже не мелькает.
Самооценка настолько искажена, что ей всерьез кажется, что это она воротит нос.
В реальности плейбои разговаривают с ней раздраженно, разведенные мужчины используют ее как жилетку, чтобы пожаловаться на бывших.
И только женатые иногда соглашаются на романтический формат, потому что у женатых бабников низкая планка и времени нет. И денег лишних нет, чтобы ухаживать за кем-то нормальным. Но часто есть навык общения с женщинами.
Поэтому все неприступные рапунцели действительно встречаются с женатыми, когда у тех есть время, не часто.
А, в основном, досуг немолодые рапы проводят с подругами, чтобы рассказывать друг другу, какие они востребованные и какие при этом требовательные.
Вот так соберутся две-три-четыре одинокие карги и начинают кости мужикам перемывать, создавая видимость, будто кого-то они выбирают, отвергают и бракуют.
Обсуждайте текст, друзья.
Источник: Эволюция
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