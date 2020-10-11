Несколько десятков человек напали на полицейский участок в пригороде Парижа

11.10.2020, 21:25, Новости дня

Около 40 неизвестных, вооруженных металлическими прутьями, попытались взять штурмом полицейский участок в пригороде Парижа в субботу вечером, используя фейерверки в качестве снарядов.

«Агрессивная атака на полицейский участок в Шампиньи… с различными снарядами. Ни один полицейский не пострадал», – сообщил штаб-квартиры полиции Парижа в «Твиттере» в воскресенье.

Полиция опубликовала видео, на котором виден шквал фейерверков в направлении полицейского участка в Шампиньи-сюр-Марн, в 15 километрах от центра Парижа. Нападавшие попытались силой проникнуть в участок, но им это не удалось.

Никто арестован не был, но на фотографиях видны разбитые окна участка и поврежденные машины.

Это уже третье нападение на полицейский участок за два года. Мотивы нападавших неизвестны. Участок находится в жилом районе, известным тем, что там ведется торговля наркотиками. Власти отнесли его к приоритетным районам для восстановления порядка.

Мэр Шампиньи Лоран Жанн предположил, что поводом для атаки мог послужить инцидент со скутером, в котором местные жители обвинили полицию.

«Это была организованная атака с участием примерно 40 человек, которые хотели подраться. Несколько дней наблюдалась напряженность с людьми, которые хотели вступить в схватку с полицией», – заявил он телеканалу BFM.

«Маленькие главари банд никого не впечатляют, и они не помешают нашей борьбе с наркоторговлей, – написал в «Твиттере» министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. – Полная поддержка нашим полицейским, которые выполняют трудную работу».

Всплеск преступных инцидентов по всей Франции после окончания карантинных мер в связи с COVID-19 в середине мая привел правительство президента Эммануэля Макрона в состояние повышенной готовности в борьбе с преступностью на фоне негативных экономических последствий пандемии.