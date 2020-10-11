Мнение: Страшная рождественская сказка

11.10.2020, 21:15, Разное

Признаюсь: читатели блога меня, старика, умилили и растрогали, неожиданно дружно откликнувшись на мой недавний призыв “оценить блог” своими полновесными рублями. Поэтому решил преподнести вам свой ответный подарок – а заодно предложить выступить, как это называется нынче, “бета-тестерами” моего очередного эксперимента.

Я, в общем, решил сделать свою повесть “Кровь износа” в формате аудиокниги, говоря проще – начитал ее со всем не присущим мне артистизмом. Сначала думал сунуть куда-нибудь на ЛитРес и продавать за деньги – а тут передумал: нет, шалишь! Читатели блога Сапожника имеют право получить ее первыми и бесплатно!

Так что вот – выкладываю ссылку на ВЕСЬ ТЕКСТ этой своей, как я теперь понимаю, рождественской сказки, которой и положено быть страшной. На современном языке оно называется “антиутопия”, но это слишком мудрёно. Аннотация такая (лично я, когда выбираю книгу, всегда первым делом лезу читать аннотацию):

“Россия, ближайшее будущее. Безработный бывший пиарщик в поисках легкого заработка соглашается на “несложное” задание во время пьяного зимнего безвременья всероссийских январских “каникул” в канун православного Рождества – съездить на денек в крупный поволжский город и взять интервью у местного инженера, предсказывающего “конец света”. Начинается водоворот странных и все более пугающих событий. Неужели инженер был прав?”

https://soundcloud.com/gz2c6loq2y18/krov-iznosa-strashnaya-rozhdestvenskaya-skazka

Заходим, скачиваем, слушаем! Длинная получилась сказка, я смотрю – почти на 3 часа. Как раз на дорогу отсюда до какого-нибудь Нижнего Новгорода! Ну и, поскольку это мой первый опыт в чтении ДЛЯ аудиокниг – прошу строго не судить. И, конечно, все замечания по улучшению, ошибкам и т.д. – приветствуются!

Приятного чтения… тьфу – прослушивания! Кому понравилось – лайк, шер, репост!