Мнение: О боях за Гадрут

11.10.2020, 21:10, Разное

В общем, не взяли пока азербайджанцы Гадрут. Вчера очевидно очень пытались, но судя по всему на этот раз спецназ МО Карабаха героически превозмог, даже несмотря на то, что турецкие дроны ночью долбили подъезды к Гадруту, уничтожив несколько грузовиков, очевидно пытаясь помешать армянам подтягивать силы к Гадруту.

На фоне последних неудач для армян, небольшая победа под Гадрутом им конечно была бы весьма полезна для поднятия морального духа.

По заявлению Арутюняна, Гадрут пытался штурмовать не азербайджанский спецназ, а отряды боевиков-террористов (видимо имелись ввиду боевики СНА), которых бросили штурмовать Гадрут, чтобы натянуть реальность на заявления Алиева о контроле Гадрута. Но в итоге с 9 по 11 ноября никаких подтверждений контроля Гадрута так и не было предоставлено.

Алиев очевидно либо опередил события, либо был дезинформирован относительно происходящего в Гадруте, а попытка наскоком взять Гадрут не удалась в результате чего армяне получат повод в ближайшие дни обвинять Алиева во вранье, примерно также как азербайджанцы предыдущие пару дней высмеивали Пашиняна с его "окружением" у границы с Ираном. Впрочем. поскольку перемирия де-факто нет, во всяком случае на этом направлении, то ничего не мешает азербайджанцам сегодня днем или ближе к ночи ломануться на Гадрут (предварительно обработав его артиллерией и РСЗО) и выбить оттуда армян, после чего заявить, что оттуда никуда и не уходили, а армяне все врут. Так что история с Гадрутом вероятно еще не закончена.

Видео Пегова из Гадрута :

1. https://twitter.com/301_AD/status/1315244296757489664

2. https://twitter.com/301_AD/status/1315244594771177473

3. https://twitter.com/301_AD/status/1315244742368731136 (вот здесь непосредственно из центра Гадрута, который под армянами сейчас)

В общем, у армян сегодня перемога, у азербайджанцев зрада.



На высотах рядом с Гадрутом.

Ночные удары турецких дронов в районе Гадрута и Джебраила.

Пафосные ролики пока что опережают события.

Сбитие армянской ракеты азербайджанскими ПВОшниками.

Прочее.

1. Алиев заявил, что он настроен уже завтра вести переговоры с Арменией в рамках Минской группы ОБСЕ.

2. Президент Карабаха Арутюнан заявил, что еще пара дней войны и он поднимет вопрос о признании независимости Арцаха перед властями Армении. Фактически это сигнал для Алиева, что если перемирие не будет всерьез, то будет запущен процесс признания Карабаха. Кроме того Арутюнян обвинил власти Израиля в пособничестве геноциду армянского народа, так как Израиль не только поставляет дроны Азербайджану, но и направил туда своих специалистов, которые их обслуживают.

3. По итогам ночных обстрелов обе стороны заявили о жертвах среди гражданского населения и серьезных разрушениях в Гяндже и в Степанакерте. Армяне заявляют, что Гянджу не бомбили, но выглядит так, что там были прилеты баллистических ракет. Одну из ракет сбили азербайджанские ПВОшники.

4. На 11 октября армяне официально признают 429 убитых в ходе боевых действий.