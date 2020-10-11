 

Выплату за Нобелевскую премию Навального получит Евгений Пригожин

11.10.2020, 21:02, Разное

Верховный суд Норвегии удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина с требованием перечислить ему выплату за Нобелевскую премию мира, полученную блогером Алексеем Навальным. Миллион долларов уйдёт на погашение задолженности Навального перед миллиардером.

Пригожин предоставил норвежским судьям копию решения Басманного районного суда Москвы о взыскании 89 млн. рублей в свою пользу по делу компании «Московский школьник». Согласно норвежскому законодательству, кредиторы имеют приоритетное право на получение любых грантов, премий и гонораров, получаемых должниками. Суд отклонил требование Пригожина о получении Нобелевской премии Навального из рук короля Норвегии, поскольку подобное выходит за пределы полномочий суда. Бизнесмен заявил, что доволен исходом дела и не будет подавать апелляцию.

«Жаль, конечно, что деньги мне вручит Лёха-Новичок, а не король Норвегии, но это лучше, чем ничего. В конце концов, я обещал обобрать Навального до нитки, и слово своё держу. Думаю, в ближайшие годы Нобелевские премии получат также соратники Навального, в том числе Любовь Соболь, потому что иначе у них нет ни малейшего шанса расплатиться по своим счетам», — сказал Пригожин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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