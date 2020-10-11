Мнение: Грета раскрыла карты, расизм в хоккее и рекордный набор госдолга

11.10.2020, 20:50, Разное

1. Похоже, проект под названием «Грета Тунберг» близится к закрытию. Юная экоактивистка вернулась в школу и напрямую заявила, что голосовать на будущих выборах в США следует за демократов (то есть за спонсоров Греты, которые её и раскручивали):

https://lenta.ru/news/2020/10/10/greta/

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала американцев отдать свой голос на президентских выборах в США за Джо Байдена. Об этом она написала в Twitter.

17-летняя активистка подчеркнула, что никогда не занималась политикой, но предстоящие выборы в США — «выше всего этого».

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг решила вернуться в школу после годичного перерыва. «Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка и прикрепила фотографию со школьным рюкзаком на плечах и велосипедом.

Эпидемия серьёзно ударила по карьере зелёной активистки, на фоне коронавируса про неё начали забывать. Нобелевскую премию мира, на которую номинировали Грету (она считалась одним из главных претендентов), в итоге получила Всемирная продовольственная программа ООН, которая поставляет школьное питание для детей из бедных семей в странах третьего мира:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_продовольственная_программа

В этом есть доля иронии. Грета призывает резко снизить выбросы CO2 ради борьбы с глобальным потеплением, что невозможно без остановки промышленности в развивающихся странах, то есть без колоссального роста нищеты в третьем мире.

Выбор нобелевского комитета показал, что вот прямо сейчас чёрные жизни таки важнее зелёных хотелок.

Также на премию были номинированы Владимир Путин и Дональд Трамп. Разумеется, несмотря на грандиозные заслуги нашего лидера в деле мира, а также на то, что нынешний американский президент является самым миролюбивым за много-много лет (он не начал ни одной новой войны), по сугубо идеологическим причинам шансы на победу у них были минимальные. Демократические СМИ США такой выбор нобелевскому комитету не простили бы.

2. Их нравы. Толерант-инквизиция затребовала у НХЛ 100 миллионов долларов за совет добавить в хоккейные команды побольше негров. НХЛ нашла в себе достаточно сил, чтобы отказаться от этого щедрого предложения:

https://lenta.ru/news/2020/10/08/aliancehockey/

Альянс хоккейного разнообразия (HDA) не смог договориться о контракте с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом сообщается на сайте HDA.

В организации заявили, что лига не оказала им той поддержки, которую они надеялись получить. По мнению HDA, НХЛ не готова брать на себя никаких обязательств в борьбе с расизмом.

Ранее сообщалось, что альянс просил у лиги 100 миллионов долларов на 10 лет. Среди предложений организации было увеличение числа афроамериканцев в руководстве клубов, а также замена цвета синих линий на черный. НХЛ так и не ответила на это предложение, после чего было опубликовано заявление HDA.

3. Немного новостей по госдолгу США, а то мы начали уже забывать про эту танталову муку наших левеющих соседей:

http://rusfact.ru/node/92026

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на примерно $7 трлн за время президентства Дональда Трампа – с конца января 2017 года. Об этом сообщил в среду телеканал CBS…

В пересчете на душу населения размер госдолга США сейчас составляет примерно 82 тыс. $ на каждого американца (включая младенцев). Для сравнения: размер госдолга России в пересчете на душу населения сегодня равен приблизительно 1,4 тыс. $.

7 миллионов – это меньше, чем рекордные почти 10 триллионов, набранные при Обаме, но и сидит в своём кресле Дональд Трамп всего лишь четыре года. Очевидно, что кто бы ни выиграл борьбу за власть в США, скоро уже обамовский рекорд будет побит.

Общий госдолг США составляет сейчас 27 триллионов, что на треть больше, чем размер американского ВВП.