Мнение: О суперответе на гиперзвук: Илон Маск против Владимира Путина

10.10.2020, 7:35, Разное

На этой неделе #Россия основательно дала Маху. 7 октября с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был произведён пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Её скорость превысила 8 Махов. По этому поводу все «патриотические» СМИ, блоги и паблики захлебнулись в восторгах: мол, утрись, Америка – нет у тебя методов против Кости Сапрыкина российского гиперзвука.

Но #США почему-то совсем не захотели утираться.

Напротив, они, кажется, нашли реально эффективный ответ. Когда безграничные возможности государственного финансирования сочетаются с не менее безграничной мощью частной инициативы.

Объявлено, что SpaceX известного предпринимателя Илона Маска и Пентагон планируют создать ракету, способную доставить 80 тонн груза в любую точку мира за 60 минут. Первоначальные испытания ожидаются уже в 2021 году, заявил генерал Стивен Лайонс, глава U.S. Transportation Command. По данным The Times, такая ракета способна лететь со скоростью 7500 миль в час – примерно в 10 раз выше скорости звука. Или около 10М – нормальная такая гиперзвуковая ракета.

«Я могу сказать вам, что SpaceX очень, очень быстро продвигается в этой области. Я очень рад команде, которая работает со SpaceX», – заявил американский генерал.

Российский «Циркон» показал чуть меньшую скорость. Что, впрочем, не важно. Интереснее разница в массе полезной нагрузки. У корабельной ракеты она составляет 300-400 кг. У ракетного комплекса «Авангард» – 8,8 тонн максимум. Альянс Пентагона и SpaceX обещает массу почти на порядок больше. Если там будет ядерный заряд, последствия просчитать нетрудно.

И пусть никого не смущает заявленный транспортный характер новой ракеты. Ведь не гуманитарную помощь же собирается Америка доставлять за час в любую точку планеты. При этом, Илон Маск собирается ещё и предоставить свои орбитальные спутники в интересах Пентагона для отслеживания пусков ракет, в том числе с гиперзвуковыми боевыми блоками.

Какими мультиками ответит на это Владимир #Путин?

И сколько в итоге россиянам придётся за них заплатить?