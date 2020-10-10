 

«Новая» отзывает своих журналистов из Карабаха

10.10.2020, 6:55, Разное

Вот что они увидели в Степанакерте.

ОТ РЕДАКЦИИ

В Нагорном Карабахе от бомбардировок страдают не только промышленные объекты, но и жилые кварталы. На фоне конфликта редакции с МИД Армении мы публикуем фоторепортаж Павла Волкова для «Новой газеты» из Степанакерта, и призываем стороны к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.

Так начался день. Около часа мы стояли и смотрели с высоты на Степанакерт. Выла сирена и грохотали взрывы. Что-то взорвалось рядом с границей города. Взрыв был небольшой, похоже, это сбили беспилотник. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Мы заехали в город, в район, где еще неделю назад была электростанция. За последнее время район подвергся сильной бомбардировке. На фото школа — она стояла через дорогу от электростанции. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Школа после бомбежки. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Электростанция, которую бомбили несколько дней. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Здания в районе электростанции сильно пострадали. Фотографии были сделаны из окна машины, на улице выла сирена и стоял грохот. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Бомбоубежище. Люди спят, и готовят еду прямо здесь. Некоторые не выходили наверх уже долгое время. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Фото: Павел Волков / специально для «Новой» В бомбоубежище. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Оказание первой помощи в убежище. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Центр города. Окна всех магазинов разбиты, но мародерства нет. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» В одном из дворов. Люди, живущие в подвалах домов готовят обед. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Местный житель возле разрушенного дома своего друга, который недавно закончил делать ремонт. Во время бомбежки друга дома не было. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» В подвале дома во время бомбежки. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Жилой сектор, пострадавший от бомбардировок. Фото: Павел Волков / специально для «Новой» Павел Волков
Новая газета

Источник: Новая газета



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