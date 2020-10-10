Во Франции двое детей попали в больницу после игры с пакетом кокаина в детском саду

10.10.2020, 5:55, Новости дня

8 октября в руки шестерых детей в детском саду департамента Сен-Сент-Дени попал пакет с кокаином, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, после игры с пакетом двое детей были госпитализированы с симптомами употребления наркотиков. При этом неясно, как именно кокаин попал в детское учреждение, отмечает газета.

Двое детей были ненадолго госпитализированы 8 октября во Франции после игры с «маленьким пакетиком» кокаина в детском саду муниципалитета Ганьи департамента Сен-Сент-Дени, пишет Le Figaro со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщил журналистам собеседник в полиции, шесть детей играли с кокаином, в частности, подносили его ко рту на детской площадке и в помещении учреждения. По словам того же источника, заметив это, работник детского сада выбросил пакет, содержащий «максимум один грамм кокаина», в мусорную корзину. Пока неясно, был ли наркотик спрятан в детском саду или принесён учеником извне.

Двое детей были на короткий срок госпитализированы с «симптомами употребления кокаина», в том числе, с «расширенными зрачками», рассказал полицейский. Они были обследованы и выписаны из больницы в четверг вечером. «Я самым решительным образом осуждаю саму мысль о том, что кто-то мог проникнуть в школьное учреждение с кокаином», — заявил глава муниципалитета Ромен Краноли. Журналисты не смогли получить комментарий о произошедшем у прокуратуры столицы департамента Сен-Сент-Дени муниципалитета Бобиньи.

Как напоминает издание, в 2018 году 100 кг каннабиса были обнаружены в школе муниципалитета Безон департамента Валь-д’Уаз.