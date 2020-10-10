Конфликт в Нагорном Карабахе и причины сдержанности России

10.10.2020, 5:50, Новости дня

9 октября в Москве начались переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при участии главы российского МИДа Сергея Лаврова. Эти переговоры, посвященные поиску путей разрешения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, были полностью закрытыми для прессы и на момент написания материала продолжались уже более восьми часов.

Разговор глав МИДов трех стран происходил на фоне воинственных заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в пятницу сообщил в выступлении по телевидению, что силы его страны разрушили укрепления на линии соприкосновения конфликтующих сторон, а сам он выступает за решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха военным путем.

Россия и Армения входят в число стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в Армении находится российская военная база, армия Армении воюет российским оружием, о захвате которого в победных реляциях сообщают официальные азербайджанские медиа. С Баку Москва не имеет подобных связей, более того – Азербайджан входит в малоактивную, но не прекратившую существования организацию ГУАМ, объединившую Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову, которая считается противовесом любым региональным альянсам под патронажем России.

Тем не менее, Кремль с самого начала наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе не высказывал поддержку Еревану, который считает Нагорный Карабах армянской территорией, а действия Баку – агрессией. Более того, представители российских властей много раз подчеркивали, что не будут отвечать на вопрос, почему Москва не поддерживает своего военного союзника.

Русская служба «Голоса Америки» поговорила с экспертами, которые дают свой ответ на этот вопрос.

Руслан Пухов: Азербайджан стал для России ценным активом

Основатель и директор российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что после 2014 года отношения с Азербайджаном стали для России важными:

«После “возвращения Крыма на родину” и вмешательства России в гражданскую войну в Сирии Запад пытается не без успеха блокировать Россию. И поэтому целый ряд стран, на которые Россия, как разборчивая невеста, не смотрела еще пять-шесть лет назад, сейчас приобретает для нее ценность. При этом Азербайджан, не являясь, в отличие от Армении, ни членом ОДКБ, ни членом ЕАЭС (Евразийского Экономического Союза – ред.), демонстрирует максимальную лояльность интересам России. Поэтому Азербайджан становится в глазах российского руководства ценным активом».

«Этому есть прямые подтверждения. Когда нужно обсуждать какие-то вещи в области избежания конфликтов, где встречается начальник штаба российских вооруженных сил со своим американским коллегой, руководителем Комитета начальников штабов США? – Он встречается в Баку. Была одна встреча в Женеве, а три, если мне не изменяет, встречи были в Баку – то есть, это площадка, которая комфортна обеим сторонам», – рассказывает эксперт.

Кроме того, Пухов считает, что важной, а возможно, и доминирующей силой в нагорно-карабахском конфликте, выступающей против Армении, является Турция, а с Эрдоганом Путин опять ссориться не хочет: «Все предыдущие разы, когда случалось обострение, окрика из Москвы для обеих сторон, армян и азербайджанцев, хватало, чтобы эти боевые действия остановить. Вполне возможно, что окрика из Москвы нет по простой причине, что контрольный пакет в нынешнем противостоянии находится не в Баку, и не в Ереване – он находится в Анкаре. И кричать на Эрдогана абсолютно бессмысленно. Если американцы не смогли его укротить с той же покупкой С-400, то как Москва может его укротить?!».

Руслан Пухов напоминает, что, хотя Россия действительно практически полностью вооружила Армению старым советским и относительно современным российским оружием, Азербайджан также является покупателем вооружений у Москвы. Правда, в последнее время Баку предпочитает диверсифицировать эти закупки: «40-45 процентов сейчас приходится на вооружение, которое Азербайджан закупал в других странах. Основными поставщиками вооружений в Азербайджан, помимо России, являются Израиль, Турция, в меньшей степени Украина, и отчасти Беларусь».

При том, что в 1990-х годах армия Нагорного Карабаха по своим морально-боевым качествам, как считает аналитик, серьезно превосходила армию Азербайджана, в последние годы Баку попытался устранить этот разрыв: «Армения – малоресурсное государство. В Армении не только меньше население, не только меньше бюджет, но и меньше армия, и меньшее количество вооружений. До недавнего времени этот дисбаланс компенсировался качеством личного состава, но за последние несколько лет, когда Азербайджан получал большую нефтяную ренту, очень большие деньги были закачаны в армию. И не только в закупку вооружений, но и в обучение».

Директор ЦАСТ при этом уверен, что Россия встанет перед очень серьезным испытанием, если боевые действия перейдут на территорию Армении: «у России есть формальные обязательства перед Арменией, хотя их нет перед Карабахом. И недавно Путин сказал, что Россия все свои обязательства выполнит, тем самым, видимо, дав понять не только Азербайджану, но и Турции, что если боевые действия будут перенесены на территорию Армении – не случайные залеты ракет и снарядов, а мы знаем, что снаряды залетали не только на армянскую территорию, а реальные боевые действия – то Россия подключится. Мне кажется, Путин об этом сказал недвусмысленно».

Григорий Шведов: у Азербайджана и Чечни есть прямые связи

Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов отмечает в интервью Русской службе «Голоса Америки», что, несмотря на явные попытки Кремля сохранить баланс по отношению к участникам конфликта в Нагорном Карабахе, в одной из российских республик – Чечне – есть признаки поддержки Азербайджана в его конфликте с Арменией:

«Была интересная история с чеченским министром здравоохранения, который вдруг высказался однозначно в поддержку Азербайджана. После этого неожиданно в Чечне появилось видео, которое было опубликовано на прокадыровском Инстаграм-канале “ЧП Грозный”. Ролик этот о том, что чеченцы уже находятся в Азербайджане, причем на неких прифронтовых позициях, потому что в видео показан какой-то труп военного, перевернутый пикап, и приводится диалог чеченцев, которые смеются и говорят о том, что вокруг происходит».

История с видео, продолжает Шведов, во многом неясная, но вряд ли оно, по мнению журналиста, могло появиться против воли чеченского руководства: «Кавказский Узел» выяснил, что этот ролик – фейк. Мы поговорили с азербайджанскими и другими спикерами, и они сказали, что этот ролик не мог быть снят ни в Азербайджане, ни в прифронтовых зонах. Были публикации о том, что ролик сделан за пределами Кавказа, возможно, в Крыму. Но интересно, что этот ролик был кем-то снят, смонтирован, и публиковался в прокадыровском сегменте соцсетей: прямой поддержки Кадыровым Азербайджана никакой не было, но мы видим, что косвенная поддержка, причем с помощью такого странного инструмента, как сфабрикованный ролик, а также высказывание министра здравоохранения, уже проявилась».

«Хочу напомнить, что у Азербайджана есть специальная дипломатическая линия в части отношений с Чечней. Сама идея, что Кадыров может быть принят в Баку, и наоборот, что из Баку могут приехать высокие должностные лица в Грозный – эта идея, имеющая под собой реальные примеры… В 2018-м году Кадыров встречался с Ильхамом Алиевым в Баку, случались и визиты в Чечню высоких должностных лиц из Азербайджана. Отношения Чечни и Азербайджана существуют», – утверждает главный редактор «Кавказского узла».

Григорий Шведов оговаривается, что точных данных о причастности официального Грозного к сомнительному видео нет, но опыт показывает, что чеченское руководство иногда действует на международном уровне: «Мы говорим не про военную сторону, а про некую странную “мягкую силу”. Уже не раз замечено участие Кадырова в разных международных конфликтах именно не с военной силой, а с политической ролью. Я нисколько не хочу уверенно утверждать, что за фактами, которые я привел, обязательно стоит какое-то сложное планирование и кадыровская пропагандистская машина. Но, возможно, есть достаточно людей в окружении Кадырова, разумных, которые ему подсказали, что послать чеченцев на войну – это надо согласовать с Москвой, а такое видео смонтировать – уже другое дело».