Трамп прекратил прием лекарств от коронавируса

10.10.2020, 5:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что прекратил прием лекарств от COVID-19 восемь часов назад.

«Сейчас я не принимаю лекарств. Я не принимаю никаких лекарств порядка восьми часов», – сказал Трамп.

В субботу Трамп возобновит избирательную кампанию. В субботу он выступит с речью с балкона Белого дома перед толпой сторонников – представитель администрации США сообщил, что речь будут слушать несколько сот человек, которые, как ожидается, будут носить маски.

В понедельник он выступит на митинге во Флориде: пока неизвестно – на открытом воздухе или в помещении.