 

Трамп прекратил прием лекарств от коронавируса

10.10.2020, 5:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что прекратил прием лекарств от COVID-19 восемь часов назад.

«Сейчас я не принимаю лекарств. Я не принимаю никаких лекарств порядка восьми часов», – сказал Трамп.

В субботу Трамп возобновит избирательную кампанию. В субботу он выступит с речью с балкона Белого дома перед толпой сторонников – представитель администрации США сообщил, что речь будут слушать несколько сот человек, которые, как ожидается, будут носить маски.

В понедельник он выступит на митинге во Флориде: пока неизвестно – на открытом воздухе или в помещении.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Партия «Гражданская сила» поддержала поправки к Конституции

16.08 / Кортеж Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске

14.07 / В США в июне вырос индекс потребительских цен

04.08 / Трамп назвал «величайшую ошибку» в истории США

28.07 / Размещение рекламы российских компаний в западных соцсетях попросили ограничить

28.08 / ТОФ объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски

13.07 / SRF – на грани финансового коллапса — пандемия ударила по американским вузам

28.07 / После драки армян с азербайджанцами в Москве в СИЗО заключены 15 человек

01.09 / Фокин попал в базу «Миротворца»

18.09 / Бутылку со следами яда, которую нашли в гостиничном номере Навального, доставили в Германию на спасательном борте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска