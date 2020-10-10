Мнение: Ну как – подготовились?

10.10.2020, 5:40, Разное



Госпиталь в “Крокус Сити Холле” (временный). Уютное место

И еще такой пикантный вопрос к ковидобесам: помнится, накануне ввода первого 2-месячного карантина в апреле-мае в наибольшем ходу было такое объяснение: надо, дескать, “потерпеть”, карантин необходим, для того чтобы, во-первых, “сгладить пик”, а во-вторых, чтобы “растянуть” чудовищную эпидемию и позволить некой “системе здравоохранения” в нашей стране “подготовиться”. Ну что ж – “эпидемию” растянули знатно – прошло уже, почитай, полгода с момента объявления первого карантина. Ну и что же мы теперь слышим?

Мы слышим, по сути, ровно то же, что слышали в марте-апреле: что “реанимации переполнены”, что “больных некуда класть”, видим пресловутые “очереди скорых” и слышим жалобы на “нехватку врачей”. Позвольте, а где же “сглаженный пик” и “подготовленное здравоохранение”? Подготовленное К ЧЕМУ? Причем всё это, что особенно пикантно, происходит на ТОМ ЖЕ уровне ежедневных заражений, что и в мае, не говоря уж про апрель! Что ж получается – цифры заболевших по сравнению с весной не изменились, прошло полгода “подготовки” – но ситуация стала только хуже?!

И опять же – а чем теперь будут оправдывать ввод нового карантина? “Мы в прошлый раз пошутили и ни к чему не готовились, но честно-честно будем готовиться сейчас”? Конечно, нет. Они будут повторять РОВНО то же самое, что говорили весной – не без резона полагая, что у людей в массе память – как у аквариумных рыбок, им вполне можно второй раз скормить то, что они уже безропотно скушали в прошлый раз.

UPD. Народ в комментах почему-то больше всего интересуется “временным госпиталем в Крокус Сити Холле на 1000 коек” – запал он ему в душу еще во время “первой волны”. Что ж, спрашивали – отвечаем: нету его, разобрали еще в июле.

“В Подмосковье начали разбирать временные госпитали для больных коронавирусом. Речь идет о двух больницах, они были оборудованы в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске и в парке «Патриот» в Кубинке. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что дополнительные койки для заболевших сейчас не нужны, потому что число инфицированных снижается”.

https://www.kommersant.ru/doc/4406843