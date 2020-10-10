Глава латвийского общества военных ветеранов выслан в Россию

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10.10.2020, 5:36, Новости дня

Российский гражданин, председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд выслан из Латвии в Россию, сообщил правозащитник Александр Гапоненко.

«В 15.00 латвийскими силовыми органами был задержан российский гражданин, председатель Республиканского общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Сергеевич Норвинд. Он был вначале под охраной препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворен из Латвии в Россию. Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина», – написал Гапоненко в соцсети Facebook.

По словам Гапоненко, неудовольствие властей вызвала активность бывших российских военных. «Их организация насчитывала почти 2 тыс. человек, имела 22 отделения по Латвии, – написал Гапоненко. – Организация отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся, одиноким. Она принимала участие и в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из ее членов имели российское гражданство».

Как указал Гапоненко, было «еще одно отягчающее обстоятельство» – Норвинд руководил славянским общественно-культурным центром «Гармонь». «На этом посту он помогал организовывать праздничные концерты на 9 мая. На этих концертах звучали советские песни, которые прославляли Победу советского народа над фашизмом в Европе!» – отметил правозащитник.

Напомним, в мае 2018 года Латвия запретила детям отдыхать в российских военно-патриотических лагерях, так как там детям преподают «российскую интерпретацию истории».



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