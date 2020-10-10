 

Ко Дню холостяка и Рождеству. “ПриватБанк” остановит работу сервисов на одну ночь

10.10.2020, 5:00, Новости дня

“ПриватБанк” проведет плановое обновление программного обеспечения своего процессингового центра 11 октября с 0.30 до 7.30. Об этом предупредили в банке сегодня, 9 октября.

Процессинговый центр банка перезагрузят, чтобы обеспечить надежную работу в сезон высокой активности покупателей, который начнется в День холостяка (китайский праздник, который отмечается 11 ноября) в китайских онлайн-магазинах и продлится до рождественских распродаж.

“Команда из более чем 100 специалистов банка за одну ночь не только перезагрузит процессинг, но и настроит эффективную работу всех связанных с операциями по картам систем и сервисов”, – рассказали в банке.

На время обновления банк приостановит транзакции по карточкам и работу онлайн-приложения “Приват24” для физических лиц и для бизнеса. 

Во время технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

По информации банка, каждый год количество операций клиентов с карточками растет на 20%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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