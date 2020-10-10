 

Шестерых правоохранителей подозревают в пытках в кабинетах николаевской полиции – Госбюро расследований

10.10.2020, 5:00, Новости дня

Государственное бюро расследований подозревает уже шестерых полицейских в пытках гражданина в служебных кабинетах николаевской полиции. Изначально сообщалось о четырех подозреваемых, 7 октября объявили подозрение еще двум фигурантам дела. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ведомства. 

Производство в отношении правоохранителей расследуют с мая 2020 года, сначала – по статье “превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием”, 8 октября квалификацию изменили на “пытки”. 

По данным следствия, 21 апреля в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование Asic Bitmain Antminer правоохранители провели обыски у гражданина, который, по версии следствия, был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование.

“В тот же день подозреваемые заставили гражданина прийти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где наносили ему удары руками и ногами по различным частям тела. Пострадавшему причинили сильную физическую боль и моральные страдания”, – говорится в сообщении.

Шестерым подозреваемым избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

В ГБР отметили, что 27–28 мая 2020 года следователи сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, четырем правоохранителям, а именно:

начальнику отделения;
оперуполномоченному;
начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области;
курсанту Национальной академии внутренних дел, которого направили в этот отдел полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка в рамках карантина из-за пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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