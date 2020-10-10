Коронавирусные рекорды фиксируют в мире и Украине, Кабмин предложил ввести санкции против Никарагуа. Главное за день

10.10.2020, 5:00, Новости дня

Коронавирусные рекорды в Украине

В Украине второй день подряд фиксируют более 5 тыс. новых случаев COVID-19. За последние сутки болезнь подтвердили у рекордного количества граждан – 5804. Скончалось уже 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110 650.

Рекордное количество зафиксировали и в столице Украины. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила карантинные зоны – Киев перешел из “желтой” в “оранжевую”.

10 октября с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится совещание, на котором будет рассмотрен вопрос карантина, заявил нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Правительство Украины утвердило экспериментальный проект по заготовке специфичной гипериммунной плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19, выделило средства для бесплатного тестирования на коронавирус в частных больницах и на закупку кислородных систем в больницы – ими должны быть оборудованы 80% коек для пациентов с COVID-19, заявили в Кабмине.

Коронавирусные рекорды в мире

Всемирная организация здравоохранения вторые сутки подряд фиксирует рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции. 9 октября, по данным ВОЗ, в мире болезнь подтвердили почти у 351 тыс. человек.

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 зафиксирован в том числе в России.

Украина может ввести санкции против Никарагуа

Кабинет Министров Украины предложил ввести жесткие секторальные санкции против Никарагуа – правительство этой страны назначило своим почетным послом в оккупированном Россией Крыму бывшего полномочного представителя президента Российской Федерации в “Крымском федеральном округе” Олега Белавенцева, которого Святошинский райсуд Киева признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

ЕС, вероятно, введет новые антироссийские санкции

Министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании Совета ЕС, которое состоится в Брюсселе 12 октября, могут договориться о санкциях против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил высокопоставленный чиновник в ЕС агентству “Интерфакс-Украина”.

Верховный Суд указал Зеленскому на необходимость говорить на украинском

23 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский на украинском форуме интернет-деятелей iForum 2019 выступал на русском языке. В Верховный Суд поступил иск, в котором просили признать противоправными такие действия главы государства и обязать его воздерживаться от общения на не государственном языке во время исполнения обязанностей президента.

Суд отказал в удовлетворении иска, но указал на необходимость использования украинского языка главой государства.

Жертвами карабахского конфликта стали более 50 мирных жителей, сообщили в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе привела к страданиям мирных жителей – убито было как минимум 53 человека, в том числе дети.

Азербайджан и Армения начали переговоры по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. По данным СМИ, государства могут заключить мир 9–10 октября.