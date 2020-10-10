 

В программном обеспечении налоговой была заложена ошибка, исправление которой принесло Украине 22 млрд грн – СБУ

10.10.2020, 5:00, Новости дня

Цифровизация – единственный действенный путь для преодоления коррупции в Украине. Об этом 9 октября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” заявил начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По его информации, весной СБУ провела операцию для прекращения масштабной коррупционной схемы.

“По инициативе СБУ совместно с налоговой службой и Министерством цифровой трансформации был приведен в нормальный вид алгоритм работы электронно-вычислительной системы Государственной налоговой службы. В него была специально заложена неточность – математическая и логическая ошибка в функционировании системы, которая мониторит все экономические операции в стране, она видит, если операция рискованная, то блокирует ее”, – отметил Витюк.

По его словам, из-за ошибки в системе программа воспринимала противоправную операцию как такую, которую совершает крупный плательщик налогов. Программа не блокировала эту операцию.

“Мы это выявили, и после изменений, которые произошли в налоговой службе, нам дали доступ, нам дали возможность быстро исправить этот алгоритм, что привело к тому, что с мая дополнительно поступило в госбюджет 22 млрд грн. Это такая победа – это 22 млрд на медицину, на социальные проекты”, – подчеркнул начальник управления кибербезопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Премьер-министр Косово заразился коронавирусом

26.08 / Байден обещает Украине летальное вооружение в случае победы на выборах

29.07 / В Киеве заминировали станцию метро

07.08 / В США замедлились темпы роста новых рабочих мест

07.10 / Названы способы распознать признаки тяжелого развития COVID-19

08.07 / Украине напомнили ее отказ платить достойную компенсацию погибшим россиянам

25.09 / Грязное бельё чемоданами — Нетаньяху обвинили в стирке за казённый счёт в США

31.07 / Мантуров предположил сроки восстановления промпроизводства в России

28.06 / В России запустили “Фейк-контроль”

11.07 / Секретарь Зеленского отреагировала на слухи о своей беременности от президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска