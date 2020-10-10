 

В Челябинской области скорая помощь не поедет к пациентам…

10.10.2020, 4:55, Разное

…с болями в груди, отравлениями и подозрениями на COVID-19.

Минздрав Челябинской области рекомендовал руководителям больниц передать ряд вызовов со скорой помощи в поликлиники в период пандемии коронавируса. Соответствующие рекомендации содержатся в письме, разосланном главным врачам самостоятельных станций скорой помощи Челябинской помощи. Подлинность документа «Новой газете» подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Согласно документу, решение было принято из-за увеличения загруженности бригад скорой помощи, времени их ожидания и, следовательно, уменьшения доступности медпомощи населению. Теперь на вызовы к пациентам с отравлением пищей, тахикардией, тремором, болями в животе, рвоте, подозрением на COVID-19 и рядом других симптомов не будет выезжать бригада «скорой». К ним придет дежурный или участковый врач из поликлиники или специального отделения неотложной медпомощи.

«На данный момент нагрузка на бригады скорой помощи очень сильно увеличена. Большинство пациентов или не знают, или не помнят о том, что врача можно вызвать на дом в случаях, не представляющих угрозы для жизни и здоровья. Скорая помощь – это экстренная служба, которая оказывает помощь в случае угрозы жизни. Случаи отравлений или болей в животе к таковым не относятся», — прокомментировала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

В региональном Минздраве полагают, что новая инициатива необходима, чтобы разгрузить скорую помощь. Диспетчеры будут распределять вызовы либо на неотложную помощь, либо в поликлинику. По подсчетам специалистов, уже сейчас передают около 500 вызовов в сутки, когда нет угрозы жизни и здоровью пациентов.

Юлия Баталова
Новая газета
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Источник: Новая газета



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