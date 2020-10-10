Британия отозвала посла из Белоруссии

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10.10.2020, 4:25, Новости дня

Соединенное Королевство отзывает посла из Белоруссии для консультаций, сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«Великобритания осуждает решение Белоруссии выслать польских и литовских дипломатов. Совершенно неоправданно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Белоруссии», – приводит слова Рааба ТАСС.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили требование Минска сократить число польских и литовских дипломатов в республике.

Ранее решение об отзыве послов из Белоруссии приняли Болгария, Латвия, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Отозван из Минска и литовский посол, хотя Вильнюс поначалу вместе с Варшавой отверг предложение властей Белоруссии о сокращении дипломатического присутствия в республике. Польша также в итоге решила отозвать часть дипперсонала из Минска. Кроме того, ЕС решил отозвать из Белоруссии часть послов для консультаций.

Напомним, с 5 октября белорусские послы в Польше и Литве были отозваны для консультаций в Минск. МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике.



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