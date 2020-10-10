 

Азербайджан и Армения согласились прекратить огонь в Нагорном Карабахе

10.10.2020, 3:45, Новости дня

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом, по итогам переговоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В заявлении МИДа РФ указано, что прекращение огня производится «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста».

Кроме этого, указано, что Азербайджан и Армения, «при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования».



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