Азербайджан и Армения согласились прекратить огонь в Нагорном Карабахе

10.10.2020, 3:45, Новости дня

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом, по итогам переговоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В заявлении МИДа РФ указано, что прекращение огня производится «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста».

Кроме этого, указано, что Азербайджан и Армения, «при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования».